Schleswig-Holstein erlaubt die sogenannte Reerdigung als weitere Bestattungsart - als erstes Bundesland überhaupt.

Bei der Reerdigung wird der Leichnam zu humusartiger Erde umgewandelt. Die verstorbene Person liegt in einer Art Sarg, inmitten von Pflanzen-Resten. Der Behälter wird dann auf 70 Grad erwärmt. Innerhalb von 40 Tagen ist der Leichnam dann kompostiert. Die Überreste werden auf einem Friedhof beigesetzt.

Die Reerdigung ist in Schleswig-Holstein schon ein paar Jahre erprobt worden. Mehr als 70 Menschen haben sich so bestatten lassen. Bisher bietet das nur eine Firma in Deutschland an. Die wirbt damit, das eine Reerdigung weniger CO2 verursacht als eine Feuerbestattung.