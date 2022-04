Weltweit leiden geschätzt rund 200 Millionen Menschen an Endometriose.

Bei dieser Krankheit wuchert Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter an anderen Stellen in der Bauchhöhle. Dieses Gewebe blutet bei jeder Menstruation mit, das Blut kann aber nicht abfließen und es kann zu Entzündungen kommen. Viele Betroffene leiden deswegen unter heftigen Schmerzen und sind in ihrer Lebensqualität stark eingeschränkt.

Obwohl diese Erkrankung weit verbreitet ist, dauert es im Schnitt siebeneinhalb Jahre, bis Betroffene die richtige Diagnose bekommen. Forschenden aus Kanada, Großbritannien und Dänemark zufolge fehlt es noch an öffentlichem Bewusstsein für die Erkrankung. Teenager könnten in der Schule mehr zu diesem Thema lernen.



Darüber hinaus sollten Menschen mit Menstruationsschmerzen ermuntert werden, die Ursachen abklären zu lassen, anstatt nur Schmerzmittel zu nehmen. Auch auf der Seite von Ärztinnen und Ärzten sehen die Forschenden noch Handlungsbedarf. Menschen mit Schmerzen würden oft nicht ernst genug genommen. Außerdem würden sie zu lange auf Untersuchungen warten. Ihre Analyse haben die Forschenden im Onlinemagazin The Conversation veröffentlicht.