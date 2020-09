Direkt nach der Geburt werden Babys den Eltern möglichst schnell nackt auf die Brust gelegt. Der enge Hautkontakt soll die Bindung stärken.

Aber er wirkt sich auch im Gehirn aus, wenn das Neugeborene Schmerzen hat. Das schreibt ein Forschungsteam im European Journal of Pain. Die Neurowissenschaftlerinnen und ihr Kollege haben die Hirnströme von 27 Babys in Kliniken vom University College London gemessen. Und zwar während den Babys über einen Stich in die Ferse Blut abgenommen wurde. Einige Babys lagen fest eingewickelt im Brutkasten oder im Bettchen, andere waren bekleidet oder Haut an Haut auf dem Arm der Eltern. Dabei zeigte sich: Die Neugeborenen mit Hautkontakt erlebten die Schmerzen gedämpfter. Im ersten Moment verliefen die Hirnströme bei allen ähnlich, doch dann profitierten offenbar vor allem die Babys, die besonders eng mit den Eltern zusammen waren.

Das Team schreibt, dass es schon lange bekannt ist, dass Hautkontakt gut ist für Babys. Jetzt wurde das aber auch konkret nachgemessen.