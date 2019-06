Forscherinnen und Forscher weltweit suchen einen Ersatz für Opiate aus der Mohnpflanze. Denn die lindern zwar gut Schmerzen, machen aber süchtig - in den USA hat das eine Drogenkrise ausgelöst. Das Gift des Kugelfischs wirkt ähnlich gut, nur ist es leider schon in geringen Mengen tödlich.

Ein Team der Harvard Medical School in Boston hat möglicherweise eine Lösung. Es verpackte das Gift des Kugelfischs praktisch in einer Hülle aus einem anderen Stoff, der im Körper langsam abgebaut wird. Das Ziel ist, dass so das Gift nur ganz langsam abgegeben wird - und so hilft, statt tötet.

Bis jetzt sind damit aber nur Tests an Ratten gemacht worden. Sollte das Medikament mal für Schmerzpatienten kommen, wird das wohl noch dauern.