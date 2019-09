Ist erst mal auch okay - wenn wir es nicht andauernd nehmen und unter der Höchstdosis von 4 Gramm pro Tag bleiben. Zu viel Paracetamol kann aber zu Vergiftungen und Leberschäden führen - und unter Umständen sogar tödlich enden.

Forschende aus Australien haben genauer untersucht, wie groß die Gesundheitsrisiken durch Paracetamol in ihrem Heimatland sind. Im Medical Journal of Australia schreiben sie, dass Menschen dort in den letzten zehn Jahren fast 100.000 Mal ins Krankenhaus mussten, weil sie zu viel Paracetamol genommen hatten - und mehr als 200 sind daran gestorben. Ihnen zufolge ist zu viel Paracetamol in der westlichen Welt der Hauptgrund für Leberversagen.

Die Forschenden meinen, das alles sei vermeidbar - indem man den Verkauf einschränkt. In Deutschland gibt es schon jetzt größere Mengen Paracetamol nur auf Rezept.