An der Côte d'Azur in Südfrankreich entdecken Zollfahnder immer mal wieder Cannabis oder Kokain in Lastwagen. Jetzt haben sie aber etwas gefunden, womit sie nicht gerechnet hätten: Dinosaurierzähne.

Die Fahnder in der Grenzstadt Menton hatten den Lkw eines Kurierdienstes für eine Routinekontrolle herausgewunken, wie die Zollbehörde mitteilte. Auf der Ladefläche fanden sie dann, in zwei Paketen, neun große Zähne. Der Wagen war auf dem Weg von Spanien nach Italien, die Pakete waren an Empfänger in Genua und Mailand adressiert.

Ein Paläontologe fand dann recht schnell heraus, dass die Zähne Dutzende Millionen Jahre alt sind und aus dem heutigen Marokko stammen. Einer der Zähne stammt vermutlich von einem Plesiosaurier, drei weitere von einem Mosasaurier. Bei den restlichen fünf Zähnen handelt es sich wohl um Zähne des Dyrosaurus, einem Vorgänger des Krokodils.