Noch immer gibt es zehntausende Schnecken-Arten auf der Welt. Ein deutsch-japanisches Forschungsteam will rausfinden, warum die Schnecke so erfolgreich ist. In den Scientific Reports schreiben sie, dass wahrscheinlich die Tentakel der Grund sind.

Ihre Gen-Analysen zeigen, dass Schnecken kurz vor der Ausbreitung angefangen haben, vier statt wie vorher nur zwei Tentakel am Kopf auszubilden. In diesen Fühlern vereinen die Weichtiere alle Sinne: Sie riechen, schmecken, tasten und sehen damit. Neu entdeckt hat das Forschungsteam auch, dass bei manchen Vierfühler-Arten Geruchs- und Geschmacksrezeptoren an den Tentakeln getrennt sind. Das Team sagt, dass zu besseren Sinnen führte und in der Folge wahrscheinlich zu der rasanten Ausbreitung. Zehntausende Schneckenarten sind weltweit bekannt. Die Hälfte hat vier Tentakel.