Es bleibt eine schwierige Mammutaufgabe - Millionen von Akten wiederherzustellen, die von der Stasi zerrissen wurden.

Nach dem Mauerfall hatte die DDR-Staatssicherheit versucht, schnell ihre ganzen Unterlagen zu vernichten. Bürgerrechtlerinnen und -rechtler retteten Säcke mit den Aktenschnipseln. Die Schnipsel werden seit einigen Jahren zusammengesetzt - einerseits mühsam per Hand, aber andererseits wurde auch versucht, das Puzzeln automatisiert von Computern erledigen zu lassen. Allerdings ist das Bundesarchiv nicht zufrieden mit den Fortschritten des Pilotprojekts dazu und kündigt jetzt den Vertrag mit einem Fraunhofer-Institut (IPK). Dessen System e-Puzzler hatte zwar im Prinzip funktioniert - war aber nicht massentauglich. Vereinbart war die Rekonstruktion von 400 Säcken mit Unterlagenschnipseln - geklappt hat es aber nur bei 23 Säcken, mit etwa 91.000 Seiten.

Ganz aufgegeben hat das Bundesarchiv die Hoffnung auf ein automatisiertes System nicht - die Suche nach einem alternativen Partner läuft schon. Bis der gefunden ist, wird weiter per Hand gepuzzelt. In 20 Jahren wurden so rund 1,7 Millionen Blätter Stasi-Dokumente zusammengesetzt.