Corona-Tests haben in der Pandemie eine Menge Müll produziert - und auf das Ergebnis vom PCR-Test mussten man stunden-, manchmal sogar tagelang warten.

Mit Hunden wäre das schneller gegangen, wie ein Forschungsteam aus den USA in einem Fachmagazin berichtet. Es hat fast 30 Studien untersucht, in denen Hunde genutzt wurden, um Covid-19 zu erkennen: manchmal, indem sie direkt an Personen schnupperten und manchmal, indem sie Proben von Schweiß, Spucke oder Urin schnüffelten.

Tierische Diagnose schnell und genau



In den meisten Studien erkannten die speziell trainierten Hunde die Erkrankung innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten mit ähnlicher und oft sogar größerer Genauigkeit als PCR- oder Antigen-Tests - und zwar bei Menschen mit und ohne Symptome, und auch bei Menschen mit Long-Covid.

Einer der Studienautoren sagt, bisher seien Hunde nicht ernsthaft als Diagnose-Methode in Erwägung gezogen worden. Er und seine Kollegin sind aber der Meinung, dass speziell trainierte Hunde besonders in zukünftigen Pandemien, aber auch beim Erkennen anderer Krankheiten sehr hilfreich sein können.