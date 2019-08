Ein feiner Duft nach Sandelholz oder auch grünem Tee? So roch es letzten Monat in ein paar Zügen der Wiener U-Bahn.

Die Verkehrsbetriebe wollten ausprobieren, ob die Fahrgäste es gut finden, wenn über die Belüftungsanlage nicht einfach nur Luft in die Wagen strömt, sondern auch ein leichter Duft - zum Beispiel auch nach Grapefruit oder Melone. Die Fahrgäste haben sich allerdings dagegen entschieden: Bei einer Umfrage sprachen sich nur 16.000 für die bedufteten Zugwagen aus. 21.000 waren dagegen. In Zukunft sind also wieder alle Waggons Duft-frei unterwegs.

Laut der Umfrage hat sich die Luftqualität in den U-Bahnen schon ausreichend verbessert, als im Januar verboten wurde, in den Wagen zu essen.