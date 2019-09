Ein Forschungsteam von vier britischen Unis hat untersucht, was große Dokus bei der BBC und Netflix überhaupt zeigen - und was sie erzählen. Ihr Ergebnis:

Die meisten zeigen eine heile Welt und thematisieren Bedrohungen und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt nur wenig. Am besten schnitt noch die Netflix-Serie Our Planet ab: 15 Prozent des Textes der Serie beschäftigt sich mit den Problemen. Die Forschenden loben außerdem: Als einzige untersuchte Serie beschäftigt sich Our Planet in jeder Folge mit dem Einfluss, den der Mensch auf die Natur hat.

Es gibt aber auch große Kritik: In der Studie steht, dass in den Dokus die Bedrohungen visuell kaum dargestellt werden. Natur wird demzufolge meist als makellos und vom Menschen unberührt gezeigt. Die Wissenschaftler warnen: Zuschauer könnten daraus schließen, dass Umweltschäden gar nicht so schlimm sind, weil es der Natur ja den Bildern nach ziemlich gut geht.