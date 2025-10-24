Attraktive Menschen haben es leichter, auch auf der Arbeit - so lautet ein gängiges Vorurteil.

Bei Dienstleistern wie Kellnern und Verkäuferinnen ist es ein bisschen komplizierter. Dazu schreiben zwei Forschende im Journal of Service Theory and Practice, dass sie Studien der letzten 50 Jahre ausgewertet haben. Sie wollten prüfen, ob es wirklich einen Schönheits-Bonus gibt. Raus kam: Es gibt diesen Trend, aber er ist nicht immer messbar.

Vorteile und Nachteile

Offenbar trauen Kundinnen und Kunden attraktiven Dienstleistern oft mehr zu und fühlen sich bei ihnen wohler. Manchmal glauben sie deshalb auch, dass der Service besser war. Aber: Wenn was schief läuft, dann geben sie gut aussehenden Menschen eher schlechtere Bewertungen als den nicht so attraktiven. Die Forschenden vermuten, dass Kunden unbewusst höhere Erwartungen an attraktive Mitarbeiter haben könnten.

Anders als vermutet bekommen nicht Frauen, sondern eher Männer einen Schönheits-Bonus von den Kunden. Dabei geht's nicht darum, ob attraktive Männer wirklich bessere Arbeit leisten - sie kommen einfach nur besser an bei den Kunden.