Schönheits-OPs scheinen in der Corona-Pandemie gerade besonders gefragt zu sein.

Laut der BBC ist in vielen Kliniken weltweit die Zahl der Patienten gestiegen - zum Beispiel in Japan, Südkorea, Australien und in den USA. Besonders beliebt sind demnach gerade Eingriffe im Gesicht.

OP hinter Maske verstecken

Einer der Gründe ist wohl, dass eine frische OP an Nase oder Lippen im Moment nicht so stark auffällt, weil in vielen Ländern eine Maskenpflicht gilt. Einige haben der BCC auch gesagt, dass sie wegen Corona im Home Office sind und sich dort unbemerkt von den Kollegen von ihrer Schönheits-OP erholen können.

In Südkorea bekommen die Menschen dem Bericht zufolge wohl auch einen Rabatt, wenn sie sich jetzt für eine Schönheits-OP entscheiden. In Japan hat die Gesellschaft für Ästhetische Medizin noch mal eine Warnung rausgegeben. Sie fordert die Menschen auf, erst mal auf diese OPs zu verzichten, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.