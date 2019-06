Die US-Amerikanische Gesellschaft der Schönheitschirurgen hat neue Zahlen am Start. Demnach gab es im vergangenen Jahr in der Altersklasse 55 plus 50.000 Eingriffe mehr als noch im Jahr davor. Und die Ärzte glauben auch den Grund dafür zu kennen: Die Generation kommt nach ihren Scheidungen zurück auf den Datingmarkt. Dort ist sie mit für sie neuen Formen wie Online-Dating-Seiten und deren Regeln konfrontiert - ein Swipe in die falsche Richtung und schon ist man raus. Schönheitschirurgen berichten, dass viele ihrer Patienten deswegen jünger aussehen möchten, um beim ersten Eindruck mithalten zu können. Zunehmend gebe es auch Eingriffe am Hals oder am Kinn. Denn bei Videochats, bei denen die Kamera von schräg unten filmt, störe das Doppelkinn.

Über alle Altersgruppen hinweg, haben die US-Amerikaner im vergangenen Jahr mehr als 16 Milliarden US-Dollar für kosmetische Eingriffe ausgegeben. Nach wie vor sind die meisten Patientinnen Frauen, nur etwa 7 Prozent der Eingriffe wird an Männern vorgenommen. Ihr Anteil steigt aber.