Dieses Fazit hat der schottische Gesundheitsdienst gezogen, wie die britische Zeitung Guardian berichtet. Laut dem Bericht halten sich die Alkohol-Verkäufer an den Mindestpreis und es gibt auch nicht mehr illegale Verkäufe. Einige Verkäufer sagen auch, dass manche Kunden inzwischen nicht mehr so viel Hochprozentiges kaufen, sondern auf weniger harten Alkohol umsteigen. An der Grenze zu England funktioniert das Ganze aber nicht ganz so gut, weil manche Leute über die Grenze fahren, um sich dort billigeren Alkohol zu besorgen.

Schottland hatte den Mindestpreis eingeführt, weil die Leute dort mehr trinken als in anderen britischen Landesteilen. Die schottische Whisky-Industrie hatte lange gegen den Plan protestiert, am Ende aber vor Gericht dagegen verloren.