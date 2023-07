Sie will damit das massive Drogenproblem im nördlichsten britischen Landesteil lösen. Die Idee ist: Statt Konsumenten und Konsumentinnen zu kriminalisieren, könnten sie behandelt und unterstützt werden - und dann später auch wieder arbeiten gehen.

In kaum einer anderen Region in Europa sterben so viele Menschen an Drogen wie in Schottland. Die aktuellste Jahresbilanz ist aus 2021. Da waren es 1.330 Drogentote.

Die britische Regierung in London müsste den Legalisierungsplänen zustimmen. Sie hat ihnen aber schon eine Absage erteilt.