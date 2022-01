In Schottland sind laut einem Bericht des Senders Sky News innerhalb weniger Jahre rund 850 Babys drogenabhängig zur Welt gekommen.

Das geht aus Informationen des schottischen Gesundheitsdienstes hervor, angefordert von den oppositionellen Liberaldemokraten. Die Zahlen gehen bis ins Jahr 2017 zurück. Im Schnitt wurden danach jedes Jahr 170 Babys drogenabhängig geboren. Nach der Geburt leiden sie unter dem neonatalen Abstinenzsyndrom - also Entzugssymptomen, die unter anderem zu Erbrechen führen.

Die Regierung in Schottland versprach nach dem Bericht, mehr Geld in lokale Anlaufstellen für Drogensüchtige und Familien zu investieren. Das Land hat schon seit langem ein großes Problem mit Drogen: Seitdem in den Achtzigerjahren Heroin auftauchte, ist die Droge weit stärker in Schottland verbreitet als im Rest von Großbritannien. Auch Alkohol wird überproportional oft missbraucht. Fachleute machen unter anderem Armut und daraus resultierend Nachteile bei der Entzugshilfe dafür verantwortlich.