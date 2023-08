Am schottischen See Loch Ness haben dieses Wochenende rund hundert Freiwillige nach dem Ungeheuer Nessie gesucht.

Sie waren bei teils strömendem Regen rund um den See postiert und in Booten unterwegs. Unter Wasser wurde mit einem Mikrofon nach verdächtigen Geräuschen gelauscht, über dem Wasser flogen Drohnen mit Wärmebildkameras. Mehrere hundert Freiwillige beteiligten sich über Livestream an der Suche. Der Leiter der Suchaktion hat berichtet, dass tatsächlich seltsame Töne zu hören waren. Alle seien sehr aufgeregt gewesen - das Aufnahmegerät war aber nicht eingesteckt.

Das Loch Ness Centre für Touristen hat die Suche zusammen mit einer Freiwilligengruppe organisiert. Ihnen zufolge ist es die systematischste Suche nach dem Ungeheuer seit den 70er Jahren. Seit Jahrhunderten gibt es Berichte über eine seltsame Kreatur im Loch Ness. Unter Verdacht waren schon Robben, sehr große Welse, Aale und sogar Schweinswale.