Aber immer mehr Länder verbieten die körperliche Züchtigung. Auch Schottland will jetzt Kinder besser schützen. Das Parlament in Edinburgh hat ein Gesetz verabschiedet, das es Eltern verbietet, ihre Kinder zu schlagen. Regierungschefin Nicola Sturgeon twitterte, dass Kinder in Schottland damit bald den gleichen Schutz gegen Angriffe genießen wie Erwachsene.

In England und Wales ist schlagen weiter erlaubt

Das Gesetz soll in einem Jahr in Kraft treten. Schottland ist innerhalb des Vereinigten Königreichs damit Vorreiter: In England und Wales ist die Züchtigung noch per Gesetz erlaubt.

In Deutschland dürfen Eltern seit dem Jahr 2000 ihre Kinder nicht mehr straffrei schlagen, in Schweden schon seit 1979. In Frankreich ist es erst seit einem Jahr verboten.