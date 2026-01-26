Schutzzonen im Meer einzurichten ist das eine - strengere Regeln dann auch wirklich durchzusetzen, das andere.

Umweltschützer werfen der Politik in Schottland vor, Letzteres nicht zu tun. Zwar gelten knapp 40 Prozent der schottischen Gewässer als Schutzgebiete. Laut Umweltorganisationen ist der Einsatz von Grundschleppnetzen aber trotzdem fast überall noch erlaubt.

Bei dieser Fangmethode werden schwere Netze hinter einem Schiff hergezogen. Die Netze schleifen oft auch über den Meeresboden und nehmen mit, was da wächst und lebt.

Initiativen bisher nicht erfolgreich

Fachleute fordern schon länger, dass die Politik Grundschleppnetze verbietet. Mehrere Initiativen dazu wurden aber immer wieder verschoben.

Laut den Fachleuten hat die Grundschleppnetz-Fischerei viele Lebensräume zerstört. Aus ihrer Sicht bringen auch die Schutzgebiete kaum was, wenn die Methode da weiter erlaubt bleibt.