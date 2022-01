Die britische Zeitung Guardian berichtet, dass die Moore mit Satelliten gescannt werden - und zwar danach, wie sie je nach Wetterlage durch Regen oder Trockenheit an- oder abschwellen. Hauptsächlich interessiert die Forschenden aber, ob die Moore insgesamt wachsen.

Gut für Klima und Hochwasserschutz

Viele Hochmoore sind in Schottland in der Vergangenheit trocken gelegt worden. Mit einem Schutzprogramm will die Regierung das aber rückgängig machen - denn trockene Moore stoßen viel CO2 aus. Werden sie renaturiert, können sie dagegen CO2 und Wasser speichern. So helfen sie auch beim Hochwasserschutz und bieten vielen Tieren und Pflanzen Lebensraum.

Bis ein Moor wieder völlig renaturiert ist, kann es lange dauern. Hochmoore wachsen höchstens einen Millimeter im Jahr. Trotzdem sind die Forschenden schon ganz zufrieden mit den ersten Schritten.