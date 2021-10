In Schottland gibt es jetzt ein neues Stipendium, mit dem Studierende aus der Europäischen Union in das Land geholt werden sollen.

Der schottische Bildungsstaatsekretär hat angekündigt, dass mit dem neuen Programm Hunderte Studierende aus der EU finanziell bei einem Studium an schottischen Unis unterstützt werden sollen.

Seit dem Brexit haben sich laut dem Staatssekretär deutlich weniger Studierende aus der EU für ein Studium in Schottland beworben. Ein Grund dafür könnte sein, dass Großbritannien mit dem EU-Austritt auch aus dem Erasmus-Programm ausgeschieden ist.

Das neue Stipendium kann als Versuch der schottischen Regierung gelesen werden,sich wieder an die EU anzunähern. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Im Falle eines Siegs will sie Schottland wieder in die EU bringen.Die Schottinnen und Schotten hatten 2016 mit klarer Mehrheit gegen den Brexit gestimmt.