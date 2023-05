Zum ersten Mal ist in Großbritannien ein selbstfahrender Bus regulär im Linienbetrieb im Einsatz.

Laut dem Betreiber ist die Strecke rund 22 Kilometer lang und führt an Edinburgh vorbei über eine Brücke über den Meeresarm Firth of Forth. Zum Start sind erst einmal nur fünf selbstfahrende Busse im Einsatz. Am Steuer sitzt aber weiter ein Mitarbeiter, um jederzeit einzugreifen.

Autonome Autos werden 2025 legal

Großbritannien will bis übernächstes Jahr auch komplett autonom-fahrende Pkw zulassen. Die Regierung hat dazu schon eine Regelung auf den Weg gebracht, die die Frage nach der Haftung klären soll. Fahrerinnen und Fahrer sollen im Falle eines Unfalls dann nicht mehr haftbar gemacht werden, sondern der Herstelller. Die Person auf dem Fahrersitz wäre dann kein Fahrer oder keine Fahrerin mehr, sondern ein Nutzer beziehungsweise eine Nutzerin.