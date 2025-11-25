China hat ein ziemlich ehrgeiziges Raumfahrtprogramm. Dazu gehört auch die dauerhaft besetzte Raumstation Tiangong.

Beim letzten Crew-Wechsel Anfang November gab's ein Problem. Das Raumschiff der Vorgängercrew hatte offenbar Weltraumschrott abbekommen. Es gab Risse in den Fenstern. Und damit war es nicht mehr reisetauglich. Die alte Crew nahm deshalb das Raumschiff der neuen Crew zurück zur Erde.

Damit die neue Crew aber auch wieder zurück kann, hat China jetzt ein Ersatz-Raumschiff ins All geschickt. Das bringt Lebensmittel und Ersatzteile für das kaputte Raumschiff. Das ist immer noch angedockt an der Weltraumstation und soll repariert werden. Was danach damit passiert, ist unklar. Zuletzt hatte Chinas Raumfahrtbehörde gesagt, dass es für Tests im All bleiben soll.

Weltraumschrott sind unter anderem ausgemusterte Satelliten oder Teile davon. Der Schrott fliegt unkontrolliert durchs All - und kann bei Kollisionen gefährlich werden. Das Problem wird seit Jahrzehnten immer größer.