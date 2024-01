Und die Zahl der Verwandten, die ein Mensch hat, wird in den kommenden Jahrzehnten wohl weiter schrumpfen - nach Einschätzung des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock um durchschnittlich mehr als 40 Prozent.

Heute hat demnach eine 65-jährige Frau im weltweiten Schnitt noch 45 lebende Verwandte. Bis etwa zum Ende des Jahrhunderts werden es bei einer dann gleichaltrigen Frau nur noch 25 Verwandte sein.

In Deutschland sind Familien schon kleiner

Laut Studie werden von der Schrumpfung besonders einige Weltregionen betroffen sein, in denen es heute noch große Familienstrukturen gibt - zum Beispiel in Südamerika und der Karibik. In Nordamerika und Europa haben Menschen im Schnitt schon jetzt deutlich weniger Verwandte. In Deutschland sind es bei einer 65-Jährige im Schnitt knapp 16.

Den Forschenden zufolge ist es deshalb nötig, mehr Geld in soziale Unterstützungssystem zu investieren.