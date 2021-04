Dafür plädiert ein britisches Team aus dem Bereich Bildungswissenschaften im Fachmagazin Curriculum Perspectives. Sie schlagen vor: Weg vom Unterricht einzelner Fächer, hin zu fächerübergreifenden Projekten. So wie der Künstler Leonardo da Vinci Kunst mit Mathematik verband, sollten Schüler und Schülerinnen Probleme lösen und dafür unterschiedliche Fachbereichen zusammenführen. Nur so könne sich die junge Generation auf eine Zukunft vorbereiten, in der sie mit existenziellen Krisen wie dem Klimawandel zurecht kommen müsse.

Als Beispiele werden zwei Projekte genannt, in denen Kinder fächerübergreifend gearbeitet haben: Ein Projekt in Südafrika, in dem sie mathematische Prinzipien künstlerisch darstellen sollten. Und ein Gartenprojekt aus England, wo es nicht nur darum ging, Beete zu bepflanzen, sondern auf kleinsten Raum den größtmöglichen, nachhaltigen Ertrag zu erzielen.

