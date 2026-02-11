Wenn an Schulen strikte Handyregeln gelten, was bringt das den Schulen - und was vielleicht den Jugendlichen?

Das hat ein Forschungsteam an 20 Schulen in Großbritannien untersucht. Ergebnis: Schulen, in denen Smartphones während des kompletten Schultags abgegeben oder ausgeschaltet in der Tasche oder im Spint bleiben mussten, die sparten Geld - und zwar: weil Lehrkräfte weniger Zeit brauchten, um mit Fehlverhalten durch Smartphone-Nutzung umzugehen. Wenn man die Arbeitszeit umrechnet, entspricht das pro Schülerin und Schüler etwas mehr als 100 Euro pro Schuljahr.

Wenig Vorteile für mentale Gesundheit

Den Jugendlichen in der Studie brachten strengere Handyregeln hingegen kaum Vorteile. Es gab nur minimale Unterschiede in der Lebensqualität und bei der mentalen Gesundheit. Mit rund 800 Jugendlichen war die Studie im Fachmagazin BMJ Mental Health allerdings eher klein. In Großbritannien wird über ein Social-Media-Verbot unter 16 diskutiert. Forschende allerdings warnen vor Aktionismus bei Social-Media-Verboten.

