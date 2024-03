Wirtschaftsforschende der Uni Siegen haben sich Dutzende Schulbücher angesehen und kommen zu dem Schluss: Darin wird zwar viel über Wirtschaft geschrieben, aber nicht aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive - es fehlt demnach also an Sachverstand.

Zum Beispiel komme unternehmerisches Denken nur selten vor, Globalisierung werde vor allem negativ beleuchtet, zum Beispiel stünden Lohndumping und Klimawandel im Vordergrund, und Frauen kämen nie als Managerinnen oder Unternehmerinnen vor.

Als Grund vermuten die Autorinnen und Autoren der Studie, dass in der Regel Lehrkräfte Schulbücher verfassen, nicht aber Wirtschaftsexpertinnen und -experten. Die Studie empfiehlt, in Schulbüchern, ökonomische Methoden stärker zu beleuchten und Aufgaben so zu stellen, dass Schülerinnen und Schüler lernen, wie Wirtschaft wirklich funktioniert.