Es geht um ein Gebiet in der Antarktis, das flächenmäßig ungefähr so groß ist wie die Europäische Union - inklusive der antarktischen Halbinsel und des Weddellmeeres. All das sollte unter Schutz gestellt werden, aber bei der Konferenz der Antarktis-Kommission in Australien gab es wieder keine Einigung. China und Russland blockierten den Plan. Das melden mehrere Umweltorganisationen.

Von der Deutschen Umwelthilfe heißt es: Die Region in der Antarktis ist ein lebenswichtiges Ökosystem und spielt eine entscheidende Rolle zur Einhaltung des 1,5-Grad-Limits bei der Erderwärmung. Viele Forschende sagen, dass die Ozeane die Menschheit bisher vor dem vollen Ausmaß des Klimawandels geschützt haben.

Allein das Weddellmeer ist sechs Mal so groß wie Deutschland. Dort leben viele Arten, zum Beispiel Seehechte, Robben, Krill oder Kaiserpinguine. Seit etwa fünf Jahren gibt es den Versuch, das riesige Areal unter Schutz zu stellen. Die Bundesregierung und viele andere Staaten setzen sich für das weltgrößte Schutzgebiet ein. Der Antarktis-Kommission gehören 25 Staaten und die EU an.