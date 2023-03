15 Jahre lang wurde darüber verhandelt - jetzt steht das erste internationale Abkommen zum besseren Schutz der Hochsee.

Die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen haben sich bei einer Konferenz in New York darauf geeinigt. Details wurden noch nicht öffentlich gemacht. Und auch offiziell beschlossen ist das Abkommen noch nicht. Juristinnen und Juristen gucken über den Text noch drüber, der auch noch in mehrere Sprachen übersetzt werden muss.

Ziel der Verhandlungen war es vor allem, dass in Zukunft mindestens 30 Prozent der Weltmeere als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Das jetzt ausgehandelte Abkommen gilt als wichtiger Schritt dahin. Außerdem wurde ein Verfahren festgelegt, um wirtschaftliche Projekte, Expeditionen und andere Aktivitäten in den Meeren auf ihre Umweltverträglichkeit hin zu prüfen.

Als Hochsee bezeichnet man die Meeresgebiete, die mindestens 370 Kilometer von der nächsten Küste weg sind. Für diese Bereiche gibt es bisher kaum Regeln.

Auch wenn das internationale Hochsee-Abkommen noch nicht offiziell beschlossen ist: Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und WWF sprechen von einem "historischen Abkommen" und einem "Tag zum Jubeln".