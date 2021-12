Forschende aus Berlin haben Schwefelmollys untersucht, das sind etwa zwei Zentimenter kleine Süßwasserfische, die in schwefelhaltigem Wasser in Mexiko vorkommen. Die leben oft in großen Schwärmen, in denen mehr als 100.000 einzelne Fische zusammen schwimmen.



Nähert sich in der Luft ein Vogel, also ein potenzieller Feind, dann passiert laut den Forschenden Folgendes: Die Fische tauchen gestaffelt ab, und jeder Fisch berührt dabei mit dem Schwanz nochmal die Wasseroberfläche. Von Weitem sieht das dann so aus wie La-Ola-Welle - und manchmal machen die Fische davon auch mehrere hintereinander.

La-Ola ist möglicherweise Abwehrstrategie

Die Forschenden stellten fest: Vögel reagierten auf diese Wellen und warteten mit ihren Angriffen - oder flogen sogar weg. Möglicherweise ist die Fisch-La-Ola also eine Abwehrstrategie und ein Signal an die Vögel, dass sie woanders jagen gehen sollen.