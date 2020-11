Forschende beschreiben im Fachmagazin PNAS zwei Mottenarten, die sich auf eine ausgeklügelte Tarnung spezialisiert haben: geschuppte Flügel, die Ultraschall absorbieren. In Versuchen mit nachgebauten Mottenflügeln wurde der Schall in dem Frequenzbereich, den Fledermäuse bei der Jagd nutzen, um fast drei Viertel abgedämpft. Und das künstliche Mottenmaterial ist dabei noch deutlich dünner als konventionelles Dämmmaterial. Nachgebaute Flügeloberflächen anderer Schmetterlinge hatten nicht so einen schallabsorbierenden Effekt.



Die Forschenden hoffen, dass ihre Erkenntnisse dabei helfen, Dämmmaterial zu verbessern und besonders leichte Geräte zur Geräuschunterdrückung entwickeln zu können.