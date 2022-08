FFP2-Masken bieten einen ziemlich guten Schutz gegen Viren und andere Partikel.

Da kommen einfache medizinische Masken nicht ran. Aber man kann sich relativ unkompliziert eine besser schützende medizinische Maske basteln - und zwar mit zwei besonders langen Gummibändern. Das schlagen ein Chirurg von der Uni Michigan und sein Team vor.

Im Fachmagazin Plos One erklären sie, wie das genau geht und dass damit die Maske enger um Mund, Nase und Kinn abgedichtet werden kann. Sie haben das mit 40 Testpersonen aus dem Gesundheitsbereich ausprobiert und festgestellt, dass die Masken so deutlich besser passten - wenn auch nicht ganz so gut wie FFP2-Masken. Die kommen in einem Passform-Test auf fast 200 Punkte, die gepimpten medizinischen Masken immerhin auf gut 150 Punkte. Ohne extra Gummibänder landen medizinische Masken nur bei knapp 4 Punkten.

Den Forschenden zufolge ist ihre Variante nicht besonders raffiniert, kann aber Leben retten: zum Beispiel, wenn es nicht genügend FFP2-Masken gibt oder nicht genug Geld dafür da ist.