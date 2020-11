In Deutschland verlaufen Corona-Erkrankungen bei Schwangeren offenbar mild.

In einer Studie dazu sind bisher knapp 400 schwangere Frauen erfasst worden. 18 von ihnen wurden intensivmedizinisch betreut. In einer Zwischenbilanz haben die Studienkoordinatoren erklärt, dass gut ein Drittel symptomfrei war und auch mit Symptomen wie Husten und Müdigkeit nahm Covid-19 meistens einen milden Verlauf. Das Coronavirus wurde nur sehr selten auf das Kind übertragen, in zwei Prozent der Fälle.

Auffällig ist laut den Studienkoordinatoren aber, dass Babys von erkrankten Schwangeren häufig zu früh geboren wurden. Das hat vor kurzem auch eine viel größere Studie der US-amerikanischen Gesundheitsbehörden ergeben. Für die wurden 20.000 infizierte schwangere Frauen einbezogen.

Dabei kam raus, dass infizierte Schwangere mehr als doppelt so häufig auf die Intensivstation kamen wie nicht schwangere Frauen. Sie wurden auch öfter beatmet und hatten ein kleines, aber höheres Sterberisiko. Ein Faktor könnte sein, dass Schwangere mehr Sauerstoff brauchen, aber die Lunge durch das Baby eingeschränkt wird. Außerdem haben sie einen höheren Puls.