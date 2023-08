"L'or noir" - das "Schwarze Gold" werden die Heidelbeeren in den ostfranzösischen Vogesen genannt. Die sind nämlich heiß begehrt - auch bei kriminellen Banden.

Die sind auf mehreren Ebenen organisiert und beschäftigen häufig eingewanderte Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis, um die Früchte in großen Mengen zu pflücken. Das ist in Frankreich aber streng geregelt. Deshalb gehen die Behörden verstärkt gegen das illegale Pflücken vor. Mitarbeitende der Waldbehörde gehen auf Patrouille, um die Heidelbeergebiete zu schützen und mögliche Verstöße aufzuspüren.

Bis zu 45.000 Euro Strafe möglich

In öffentlichen Wäldern in Frankreich dürfen bis zu fünf Liter pro Person gepflückt werden - falls in dem Gebiet nicht andere Vorschriften gelten. Werden die zulässigen Mengen überschritten, drohen Bußgelder: Mindestens 135 Euro. Werden mehr als zehn Liter gesammelt, können sogar bis zu 45.000 Euro fällig werden. Bei schweren Verstößen sind auch Haftstrafen möglich.