Ein internationales Forschungsteam, das das Schwarze Loch (J2157) vor zwei Jahren auch entdeckt hat, hat jetzt herausgefunden, dass es pro Tag eine Masse verschluckt, die unserer Sonne entspricht. Das ist viel mehr, als die Forschenden vermutet hatten. Weil das Schwarze Loch so schnell so viel Materie verschlingt, wird die Umgebung stark erhitzt und strahlt sehr hell.

Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin: Wäre das Loch in unserer Milchstraße, wäre es am Himmel 10 Mal heller als der Vollmond. Allerdings wäre dann ein Leben auf der Erde unmöglich, wegen der hohen Röntgenstrahlung. Die Forschenden wollen jetzt genauer untersuchen, wie das Schwarze Loch es geschafft hat, innerhalb sehr kurzer Zeit so groß zu werden.