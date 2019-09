Forschende der Uni Kalifornien und des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in Bonn haben jetzt in einem Fachmagazin beschrieben, was genau damals passiert ist. In mehreren Nächten strahlte das Schwarze Loch doppelt so hell im Vergleich zur bis dahin hellsten Aufnahme. So etwas ist bisher noch nie beobachtet worden. Schwarze Löcher werden dann hell, wenn sie besonders viel Materie aufnehmen, also schlucken. Die Forschenden wissen allerdings nicht, warum das Schwarze Loch unserer Milchstraße plötzlich soviel Material aufgenommen hat. Es könnte in eine neue Phase eingetreten sein, in der es aktiver ist als früher. Oder es könnte sein, dass große Asteroid- oder Gas-Klumpen ins Loch gezogen wurden. Möglich wäre auch, dass ein Stern, der dem Loch nahe kam, seine Hülle oder Gas ins Schwarze Loch verloren hat.

Für die Erde ist der plötzliche Ausbruch nicht gefährlich. Dafür müsste die Strahlung mindestens zehn Milliarden Mal stärker sein.