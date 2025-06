Schwedens Hauptstadt Stockholm soll bis 2040 klimaneutral werden - auch mithilfe einer riesigen CO2-Speicher-Anlage, die jetzt gebaut wird.

Die Arbeiten sind jetzt gestartet. In etwa drei Jahren soll die Anlage in Betrieb gehen. Sie soll pro Jahr mehr als 800.000 Tonnen CO2 aus der Luft filtern. Danach werden die Emissionen verflüssigt, zwischengelagert und später nach Norwegen verschifft. In der Nähe von Bergen kommt das CO2 dann in große Tanks, um über eine Pipeline raus aufs Meer gebracht und in den Meeresboden gepresst zu werden.

Die Technologie dahinter nennt sich CCS: Das steht für Carbon, Capture and Storage. Sie gilt als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz in Bereichen, in denen CO2 nicht komplett eingespart werden kann. Die Technologie ist allerdings komplex und bislang sehr teuer. Die Anlage in Stockholm kostet rund 1,2 Milliarden Euro. Klimaschützende befürchten außerdem, dass Staaten oder Unternehmen dadurch länger an fossilen Energieträgern festhalten.

