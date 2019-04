Flugscham - das ist in Schweden inzwischen ein feststehender Begriff.

Flugscham, oder "Flygskam", bedeutet: Aufs Fliegen zu verzichten, um etwas für den Klimaschutz zu tun. Mehrere Prominente setzen sich in Schweden öffentlich dafür ein, z.B. der frühere Biathlon-Olympiasieger Björn Ferry, der als Kommentator nur noch im Zug zu Sportveranstaltungen fahren will. Oder auch 250 Mitarbeiter der Filmbranche. Sie unterschrieben einen Aufruf, um Dreharbeiten im Ausland zu beschränken und so weniger zu fliegen.

Fliegen ist die klimaschädlichste Art zu reisen. Laut Europäischer Umweltagentur pusten Flugzeuge pro Passagier pro Kilometer im Schnitt fast doppelt so viel CO2 raus wie Autos und etwa 20 Mal so viel, wie durch Zugfahren freigesetzt wird. Die Schweden fliegen überdurchschnittlich viel. Seit letztem Jahr gilt dort eine Klimasteuer auf Flüge. Seitdem ist der Inlandsflugverkehr um mehr als drei Prozent zurückgegangen.