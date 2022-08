Stockholm will in spätestens acht Jahren klimaneutral sein. Busse, U-Bahnen und Züge sind oft voll, daher hat die Stadt ein E-Bike-Projekt gestartet. In den letzten Wochen wurden laut dem Stockholmer ARD-Studio 750 Räder in der Stadt verteilt, gemietet werden können sie für umgerechnet einen Euro pro Tag. In den nächsten Wochen sollen noch weitere E-Bikes dazu kommen, vor allem in den Vororten, und auch Lastenräder will die Stadt vermieten. Im Winter werden die Reifen mit Spikes ausgestattet, gegen Eis und Glätte.

E-Bike-Vorbild Nachbarland

Vorbild ist Kopenhagen in Dänemark. Dort gibt es schon länger städtisch finanzierte E-Bikes zum Mieten. Allerdings sind die Leihräder dort teurer als in Stockholm.