Einfach mal "Hej" sagen: Die schwedische Stadt Luleå will ihre Bewohnerinnen und Bewohner ermutigen, einander zu grüßen.

Sie hat dazu eine Kampagne gestartet, unter anderem mit einem Video: Da erhellen sich die Mienen der Leute, wenn sie von einem Passanten gegrüßt werden. Die Botschaft: "Ein Gruß an die Nachbarn ist eine Kleinigkeit, aber Untersuchungen zeigen, dass er zu sozialen Bindungen beitragen kann und sich positiv auf Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden auswirkt."

Die Botschaft ist seit Ende Oktober auch auf Bussen und Hauswänden der Stadt zu sehen. Die Aktion soll vier Wochen dauern.

In Luleå leben rund 80.000 Menschen. Die sind für ihre angebliche Introvertiertheit bekannt. Die Stadt liegt etwa 150 Kilometer südlich des Polarkreises, in einer Region, in der es im Winter nur drei Stunden hell ist und die Durchschnittstemperatur im Dezember bei Minus zehn Grad liegt.