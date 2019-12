Zu diesem Ergebnis ist der Sprachrat des Landes gekommen. Er gibt immer Ende des Jahres eine Liste mit Begriffen heraus, die neu geschaffen oder häufiger als sonst verwendet wurden.

Auf der Liste stehen Ausdrücke wie Klimastreik, Greta-Effekt oder "zugprahlen", was bedeutet, dass man der Umwelt zuliebe mit dem Zug statt mit dem Flugzeug reist. Einige dieser Begriffe könnten auch im deutschen Sprachgebrauch Platz finden. Der Hashtag #zugstolz zum Beispiel ist in Deutschland schon mehrfach in diesem Jahr zu lesen gewesen.

In diese Kategorie passt auch der neue schwedische Begriff "smygflyga". Das Verb umschreibt, dass man zwar fliegt, das aber aus Scham verheimlicht.

Apropos Flugscham: Dieser Begriff soll 2019 auch in anderen Sprachen einen Platz bekommen haben, sagt der schwedische Sprachrat. Flugscham sei etwa ins Englische, Deutsche, Spanische, Französische und Niederländische exportiert worden.

Aber auch in anderen Bereichen sind neue Begriffe entstanden: So spricht man in Schweden jetzt zum Beispiel vom Popcorn-Hirn, was bedeutet, dass das Gehirn mit verschiedenen Sinneseindrücken gleichzeitig fertig werden muss.