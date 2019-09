Forschende von der schwedischen Universität für Agrarwissenschaften haben herausgefunden: Vor allem die Elchkälber kommen inzwischen deutlich kleiner und leichter zur Welt als früher. In Südschweden ist das durchschnittliche Gewicht von auf der Jagd erlegten Kälbern in den letzten zwei Jahrzehnten um zehn Kilogramm gesunken. Sie wiegen zwischen 50 und 55 Kilogramm statt wie früher etwa 65.

Die Forschenden sagen, dass das an den immer heißeren und trockeneren Sommern liegt. Die Elchkühe fressen sich im Sommer die Reserven an, die sie brauchen, um sich im Herbst zu paaren und im Winter den Nachwuchs auszutragen. Wenn das Wetter heiß und trocken ist, sinkt die Qualität des Futters - und die Elchkühe haben im Winter weniger Energie für die Entwicklung des Ungeborenen. Außerdem ist ihre Milch weniger nahrhaft. Die Forschenden glauben, dass es in Südschweden bald keine Elche mehr geben wird und die Tiere nach Norden wandern. Die Population insgesamt ist aber noch nicht in Gefahr: In ganz Schweden gibt es zwischen 300.000 und 400.000 Elche.

Über das Thema berichten mehrere schwedische Medien.