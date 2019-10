Die fünf Kinder müssen in Zukunft keine königlichen Amtsgeschäfte auf höchstem Niveau ausüben - stattdessen sollen sie eher als Privatpersonen gelten. Zur königlichen Familie gehören die Kinder natürlich trotzdem noch, sie dürfen auch ihre Herzogs- und Herzoginnen-Titel behalten - der Rang königlicher Hoheiten wird ihnen aber entzogen, genauso wie das Einkommen für Mitglieder des Königshauses. Nur noch die Enkel in direkter Thronfolge, also die beiden Kinder von Kronprinzessin Victoria bleiben drin im Königshaus.

Der Schritt kommt für viele überraschend. Vom Königshaus heißt es aber, er sei schon seit Jahren diskutiert worden. Ein offizieller Grund wird nicht angegeben. Es wird spekuliert, dass der König dem schwedischen Parlament zuvorkommen wollte. Es hatte schon länger eine Prüfung angekündigt, unter anderem ob die Königsfamilie so groß sein muss. In Schweden gibt es schon länger eine Debatte über die Kosten des Königshauses.