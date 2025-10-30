Wer es warm mag, sollte nicht nach Kiruna ziehen.

Die Stadt Kiruna liegt ganz im Norden von Schweden und gehört mit zur Arktis. Die Siedlung entstand, weil dort in großem Stil Eisenerz abgebaut wird. Und weil mittlerweile auch das Erz unter der Stadt gefördert werden soll, muss Kiruna nach und nach ein paar Kilometer umgesiedelt werden. Der Umzug ist noch im Gange, aber eine Forscherin der Uni Göteborg schreibt in einem Fachmagazin, dass dabei ziemlich viele Fehler gemacht wurden - so dass es jetzt im Schnitt im Winter in der neuen Stadt zehn Grad kälter ist als in der alten Stadt.

Denn: Im neuen Kiruna gibt es viele Hochhäuser. Das heißt, die Sonne kommt selten unten an. Außerdem sind die Straßen so angeordnet, dass der Wind extrem durchpfeift. Balkone und Spielplätze wurden zum Teil auf der Nordseite gebaut. Die Forscherin schreibt: Noch kann man ein bisschen gegensteuern, mit Bäumen zum Beispiel. Aber sie wundert sich über die Fehler, weil man es heutzutage eigentlich besser wissen könnte.

Das Foto zeigt, wie im alten Kiruna gebaut wurde, es zeigt den Umzug einer über 100 Jahre alten Holzkapelle.