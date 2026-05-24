Eine Studentin aus Halle an der Saale darf sich ein Jahr lang um eine schwedische Insel kümmern.

Miriam Wiskemann hat einen Wettbewerb der schwedischen Tourismusorganisation gewonnen. In ihrer Obut ist jetzt die kleine Insel Marsten vor der Südwestküste Schwedens. Die Insel ist gerade mal rund 180 Meter lang und etwas mehr als 50 Meter breit.

Marsten besteht nur aus Steinen und es gibt dort auch keine Unterkunft. Dafür aber jede Menge Kormorane.

Wiskemann hat der Nachrichtenagentur dpa gesagt, dass sie keine besonderen Pflichten hat. Wichtig sei nur, das schwedische Jedermannsrecht einzuhalten - also dass auch andere Leute auf die Insel kommen können. Ende August will sie "ihre" Insel das erste Mal besuchen.

Insgesamt wurden fünf schwedische Inseln für ein Jahr verlost. Beworben hatten sich mehr als 2200 Menschen aus über 100 Ländern. Ziel der Aktion war es, auf die Natur in Schweden aufmerksam zu machen.