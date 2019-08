Das hat ein schwedisches Gericht in dem Prozess wegen Körperverletzung entschieden und das Urteil für den 14. August angekündigt. Nach Medienberichten will er jetzt zurück in die USA fliegen. Auch US-Präsident Donald Trump hat getwittert, dass er schon auf dem Heimweg ist. Trump hatte die schwedische Regierung wegen des Falls kritisiert, die hat aber auf die Unabhängigkeit der Justiz verwiesen.

Asap Rocky saß seit Anfang des Monats in Untersuchungshaft, weil er Ende Juni in Stockholm an einer Schlägerei beteiligt war. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Rapper und seine Begleiter einen Mann quer über die Straße ziehen und auf ihn einschlagen. Rocky sagt, das Ganze sei Notwehr gewesen - er habe sich nur verteidigt. Die schwedische Staatsanwaltschaft sieht keine Notwehr und fordert sechs Monate Haft.