In Schweden will die Regierung mögliche Verbrechen gegen eine Minderheit im Land aufklären: Fälle, in denen in Schwedens Geschichte die Menschenrechte der Samen verletzt wurden.

Die Regierung hat angekündigt, dafür eine Wahrheitskommission zu ernennen. Diese soll in vier Jahren ihre Ergebnisse vorlegen. Die Samen leben verteilt über mehrere Staaten in Nordeuropa. In Schweden sind sie heute als indigene Volksgruppe anerkannt. In der Vergangenheit wurden die Samen allerdings mit Gesetzen diskriminiert und dazu gezwungen, sich dem Rest der Bevölkerung in Schweden anzupassen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren auch heute noch, wie der schwedische Staat mit der Minderheit umgeht. Auch in Finnland hatte die Regierung letzte Woche eine Wahrheitskommission für die Samen eingesetzt. Das finnische Gremium soll seinen Bericht in zwei Jahren vorlegen.