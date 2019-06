Die großen Supermarktketten Willys und Hemköp nehmen die Modelle aus ihrem Sortiment. Als Grund nennen sie den Schutz der Umwelt. Jetzt werden nur noch die letzten Restbestände aus den Lagern verkauft.

Schweden ist ohnehin Vorreiter in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Zum Beispiel gibt es dort prozentual gesehen die meisten Elektro- und Hybridautos in der EU. Und in der letzten Zeit ist der Begriff "Flygskam" - also "Flugscham" - zum Schlagwort geworden. Heißt: Viele Schwedinnen und Schweden steigen für den Klimaschutz vom Flugzeug auf den Zug um.