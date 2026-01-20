Im Dezember haben Forschende unter anderem von der Frankfurter Goethe-Uni öffentlich gemacht, dass sie ein mögliches Treibhausgas-Leck in Baden-Württemberg entdeckt haben.

Es geht um das Gas Schwefelhexafluorid, kurz SF6 - es wird unter anderem in der Elektroindustrie als Isoliermittel eingesetzt und gilt als eins der klimaschädlichsten Gase. Das Forschungsteam verfolgte den Ausstoß bis auf die Region Heilbronn zurück. Da ist das einzige Werk, das europaweit Schwefelhexafluorid herstellt. Der Chemiekonzern hatte für 2023 einen Ausstoß von 56 Kilogramm SF6 gemeldet. Die Forschenden kamen im Schnitt aber auf rund 30 Tonnen pro Jahr für die Region. Deutschlandweit liegt der SF6-Ausstoß bei etwa 100 Tonnen pro Jahr.

So geht es weiter

Nachdem das bekannt wurde, haben sich Baden-Württemberg und der Chemiekonzern auf regelmäßige Tests geeinigt. Das Werk muss erreichen, dass die Emissionen deutlich weniger werden. In der Politik wird trotzdem diskutiert, denn das Umweltministerium wusste von der Sache wohl schon seit 2024: Im Landtag geht es am Dienstag darum, warum erst später informiert wurde.

SF6 ist besonders schädlich fürs Klima